Молчанов вышел в четвертьфинал MTA Open в Анталье в парном разряде

Украинский теннисист и его казахстанский напарник обыграли испанскую пару.

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с казахстанцем Александром Недовесовым вышел в четвертьфинал Челленджера MTA Open в турецкой Анталье в парном разряде.

В 1/8 финала Молчанов с напарником играли против испанской пары Карлос Табернер — Давид Вега Эрнандес. Первый сет перешел в тай-брейк, который завершился победой украинско-казахстанского дуэта со счетом 7:6, а во втором сете Молчанов и Недовесов не оставили своим оппонентам шансов, выиграв со счетом 6:2.

В четвертьфинале Молчанеов и Недовесов сыграют против немца Даниэля Альтмайера и венесуэльского теннисиста Луиса Давида Мартинеса, которые прошли на эту стадию напрямую и в 1/16 финала не играли.

Напоминаем, что Молчанов с паре с Недовесовым на прошлой неделе стал чемпионом турнира серии Челленджер Club Megasaray Open, который также проходил в Анталье.