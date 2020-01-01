Все теннисные матчи в Мельбурне отменены из-за коронавируса

Сегодня теннисисты не выйдут на корты Мельбурн-Парка.

Матчи всех теннисных турниров, которые были запланированы в австралийском Мельбурне на сегодня, были отменены, сообщает официальный Twitter-аккаунт Australian Open.

По информации источника, такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников гостинницы, в которой теннисисты проходили карантин был выявлен коронавирус.

Изменения в расписание матчей на пятницу будут объявлены позже.

Напоминаем, что сейчас в Мельбурне проходят шесть теннисных турниров, включая Кубок АTР.