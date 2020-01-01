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Все теннисные матчи в Мельбурне отменены из-за коронавируса

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Сегодня теннисисты не выйдут на корты Мельбурн-Парка.
Род-Лэйвер-Арена
Род-Лэйвер-Арена
Getty Images

Матчи всех теннисных турниров, которые были запланированы в австралийском Мельбурне на сегодня, были отменены, сообщает официальный Twitter-аккаунт Australian Open.

По информации источника, такое решение было принято после того, как у одного из сотрудников гостинницы, в которой теннисисты проходили карантин был выявлен коронавирус.

Изменения в расписание матчей на пятницу будут объявлены позже.

Напоминаем, что сейчас в Мельбурне проходят шесть теннисных турниров, включая Кубок АTР. 

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Теги: Australian Open, ATP, WTA, карантин, коронавирус
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