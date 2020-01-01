В гостинице, где живут участники Australian Open, выявили коронавирус

Всех теннисистов протестируют повторно.

В гостинице Grand Hayatt в Мельбурне, где живут теннисисты, которые проходили карантин перед турниром Australian Open, выявили коронавирус, сообщает официальный Twitter-аккаунт турнира.

По информации источника, коронавирусом заболел один из сотрудников гостиницы. В конце карантина он сдал отрицательный тест, однако вскоре у него появились симптомы болезни. Повторный тест оказался положительный.

В связи с этим власти штата Виктория обязали всех теннисистов, членов их команд и представителей организатороа Australian Open, которые проходили карантин в Grand Hayatt, уйти на самоизоляцию и сдать повторные тесты. Также обсуждается возможное введение ограничений в Мельбурне.

Напоминаем, что в Australian Open не сможет принять участие британский теннисист Энди Маррей, который не успеет пройти карантин после того, как переболел коронавирусом.