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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Ястремской

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Временное отстранение от соревнований оставлено в силе.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, сообщается на официальном сайте организации.

По информации источника, cуд оставил в силе решение Независимого трибунала ITF временно отстранить Ястремскую от выступлений после того, как в её допинг-пробе выявили запрещенное вещество.

Решение Независимого трибунала остается в силе до окончательного решения ITF, которое также может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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Теги: Даяна Ястремская, допинг, CAS, апелляции
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