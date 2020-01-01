Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию Ястремской

Временное отстранение от соревнований оставлено в силе.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию украинской теннисистки Даяны Ястремской, сообщается на официальном сайте организации.

По информации источника, cуд оставил в силе решение Независимого трибунала ITF временно отстранить Ястремскую от выступлений после того, как в её допинг-пробе выявили запрещенное вещество.

Решение Независимого трибунала остается в силе до окончательного решения ITF, которое также может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.