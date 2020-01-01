Свитолина - Остапенко: обзор победного матча украинки в Мельбурне
Украинская теннисистка вышла в 1/4 финала турнира.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла Елену Остапенко из Латвии в матче 1/8 финалу турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в Мельбурне (Австралия).
Поединок выдался непростым для Свитолиной - она уступила в первом сете, но затем уверенно взяла два последующих. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4), 6:3, 6:2.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Остапенко:
Отметим, что в четвертьфинале Свитолиной предстоит сыграть против представительницы Бельгии Элизе Мертенс.
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