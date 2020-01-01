Стаховский уступил во втором круге турнира в Мельбурне

Украинец уступил американскому теннисисту.

Украинский теннисист Сергей Стаховский не сумел преодолеть второй круг турнира ATP Tour 250 Great Ocean Road Open, который проходит в Мельбурне (Австралия).

Стаховский за 1 час 23 минуты проиграл представителю США Райли Опелка, который является шестым сеяным. По ходу встречи украинец подал 8 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и ни разу не заработал брейк-поинт. Его соперник 17 раз подал навылет, 1 раз ошибся при вводе мяча в игру и реализовал 1 из 3-х брейк-поинта.

Great Ocean Road Open, Мельбурн (Австралия)

Второй круг

Сергей Стаховский (Украина) - Райли Опелка (США, 6) - 6:7 (8), 4: