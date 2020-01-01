Костюк разгромила Дабровски на турнире в Мельбурне

Украинка удачно стартовала на турнире для теннисисток, которые отсидели карантин.

В Мельбурне (Австралия) стартовал турнир WTA 500 Grampians Trophy, участие в котором принимают теннисистки, отбывавшие строгий карантин.

В первый день турнира украинка Марта Костюк в двух сетах справилась с представительницей Канады Габриэлой Дамбровски.

Матч продолжался 58 минут. За это время Костюк подала 1 эйс, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 9-ти брейк-поинта. Ее соперница также 1 раз подала навылет, трижды ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 1 из 2-х брейк-поинта.

Grampians Trophy, Мельбурн (Австралия)

Первый круг

Марта Костюк (Украина) - Габриэла Дабровски (Канада) - 6:0, 6:3

В следующем туре Костюк сыграет против американки Дженнифер Брэди, которая в стартовом матче разобралась с россиянкой Светланой Кузнецовой (6:3, 6:0).

Ранее сообщалось, что украинка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне.