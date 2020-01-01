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Свитолина с камбэком обыграла Остапенко и вышла в 1/4 финала турнира в Мельбурне

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Украинка обыграла соперницу в трех сетах, проиграв первый.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче 1/8 финала турнира в Мельбурне.

Поединок продолжался 2 часа 14 минут. Первый сет Свитолина проиграла в тай-брейке, однако затем уверенно выиграла в двух следующих сетах.

По ходу встречи украинка подала 5 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 12-ти брейк-поинта. Остапенко подала 3 подачи навылет, 11 раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 4 из 8-ми брейк-поинта.

Gippsland Trophy, Мельбурн (Австралия)

1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:7 (4), 6:3, 6:2

В четвертьфинале Свитолиной предстоит сыграть против представительницы Бельгии Элизе Мертенс, которая обыграла француженку Каролин Гарсию (7:6 (1), 6:3).

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Gippsland Trophy
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