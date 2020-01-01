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Кубок АТР: видеообзор первого тура группового раунда

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В Австралии стартовал турнир сильнейших национальных сборных.

Кубок АТР, Испания - Австралия
Кубок АТР, Испания - Австралия
Getty Images

В австралийском Мельбурне сегодня прошел первый тур группового раунда Кубка АТР.

На Род-Лэйвер-Арене в группе В сборная Испании со счетом 3:0 обыграла сборную Австрии, а сборная Сербии во главе с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем со счетом 2:1 выиграла у команды Канады в группе А.

А на Джон-Кэйн-Арене команда Италии выиграла у сборной Австрии с Домиником Тимом в группе С со счетом 2:1. В группе D с таким же счетом команда Аргентины устыпила россиянам.

Второй тур группового раунда Кубка АТП состоится завтра, 3 февраля. На Род-Лэйвер-Арене в группе А Германия сыграет против Канады, в группе В — Греция против Австрии. На Джон-Кэйн-Арене состоится матч группы С Италия — Франция, а в группе D россияне будут играть против сборной Японии.

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Теги: ATP Cup, Новак Джокович
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