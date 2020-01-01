Аргентина уступила россиянам в матче группы D Кубка АТР
Сборная Аргентины проиграла россиянам в матче первого тура группы D Кубка АТР в австралийском Мельбурне.
В первой игре встретились лидеры обеих сборных. Девятая ракетка мира Диего Шварцманн смог перевести на тай-брейк первый сет против четвертого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, но уступил 7:5. А во втором сете аргентинец выиграл всего три гейма. Шварцманн не подал ни одного эйса и выиграл три брейк-пойнта из пяти против восьми эйсов и пяти брейк-пойнтов из десяти у его визави.
Гвидо Пелла ничего не смог противопоставить восьмой ракетке мира Андрею Рублеву — один эйс против семи, ноль выигранных брейк-пойнтов из двух против четырех из шести и поражение в двух сетах 6:1, 6:2.
Однако, парную встречу аргентинские теннисисты выиграли. Третья ракетка мира в парах Орасио Себажьос и Максимо Гонсалес обыграли Рублева и Аслана Карацева 6:4, 7:6.
Кубок АТР, группа D, 1 раунд
Россия - Аргентина - 2:1
Медведев - Шварцман - 7:5, 6:3
Рублев - Пелла - 6:1, 6:2
Гонсалес/Севальос - Карацев/Рублев - 6:4, 7:6.
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