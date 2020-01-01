Аргентина уступила россиянам в матче группы D Кубка АТР

Южноамериканцы победили в парной игре.

Сборная Аргентины проиграла россиянам в матче первого тура группы D Кубка АТР в австралийском Мельбурне.

В первой игре встретились лидеры обеих сборных. Девятая ракетка мира Диего Шварцманн смог перевести на тай-брейк первый сет против четвертого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, но уступил 7:5. А во втором сете аргентинец выиграл всего три гейма. Шварцманн не подал ни одного эйса и выиграл три брейк-пойнта из пяти против восьми эйсов и пяти брейк-пойнтов из десяти у его визави.

Гвидо Пелла ничего не смог противопоставить восьмой ракетке мира Андрею Рублеву — один эйс против семи, ноль выигранных брейк-пойнтов из двух против четырех из шести и поражение в двух сетах 6:1, 6:2.

Однако, парную встречу аргентинские теннисисты выиграли. Третья ракетка мира в парах Орасио Себажьос и Максимо Гонсалес обыграли Рублева и Аслана Карацева 6:4, 7:6.

Кубок АТР, группа D, 1 раунд

Россия - Аргентина - 2:1

Медведев - Шварцман - 7:5, 6:3

Рублев - Пелла - 6:1, 6:2

Гонсалес/Севальос - Карацев/Рублев - 6:4, 7:6.