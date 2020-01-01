Переключиться на мобильную версию

Аргентина уступила россиянам в матче группы D Кубка АТР

Комментариев: 0
Южноамериканцы победили в парной игре.
Диего Шварцман
Диего Шварцман
Getty Images

Сборная Аргентины проиграла россиянам в матче первого тура группы D Кубка АТР в австралийском Мельбурне.

В первой игре встретились лидеры обеих сборных. Девятая ракетка мира Диего Шварцманн смог перевести на тай-брейк первый сет против четвертого номера мирового рейтинга Даниила Медведева, но уступил 7:5. А во втором сете аргентинец выиграл всего три гейма. Шварцманн не подал ни одного эйса и выиграл три брейк-пойнта из пяти против восьми эйсов и пяти брейк-пойнтов из десяти у его визави.

Гвидо Пелла ничего не смог противопоставить восьмой ракетке мира Андрею Рублеву — один эйс против семи, ноль выигранных брейк-пойнтов из двух против четырех из шести и поражение в двух сетах 6:1, 6:2.

Однако, парную встречу аргентинские теннисисты выиграли. Третья ракетка мира в парах Орасио Себажьос и Максимо Гонсалес обыграли Рублева и Аслана Карацева 6:4, 7:6.

Кубок АТР, группа D, 1 раунд

Россия - Аргентина - 2:1

Медведев - Шварцман - 7:5, 6:3

Рублев - Пелла - 6:1, 6:2

Гонсалес/Севальос - Карацев/Рублев - 6:4, 7:6.

Поделись:
Теги: ATP Cup, Аргентина, Диего Шварцман
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь