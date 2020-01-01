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Сербия одержала победу над Канадой в матче группы А Кубка АТР

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Джокович выиграл одиночный и парный матчи.
Новак Джокович и Филип Крайинович
Новак Джокович и Филип Крайинович
Getty Images

Сборная Сербии выиграла у команды Канады матч первого тура Группы А Кубка АТР в австралийском Мельбурне.

В первом матче Новак Джокович одержал трудную победу над Денисом Шаповаловым. Лидеру сборной Сербии пришлось дважды играть тай-брейки и оба раза Джокович их выиграл — 7:5, 7:5. При этом Шаповалов подал девять эйсов против одного у первой ракетки мира, однако Джокович выиграл два брейк-пойнта против нуля у канадского теннисиста.

Серб по национальности и канадец по паспорту Милош Раонич во втором матче обыграл Душана Лайовича в двух сетах со счетом 6:3, 6:4. Раонич при этом подал 11 эйсов и выиграл два брейк-пойнта из восьми при двух эйсах и нуле брейк-пойнтов у Лайовича.

Таким образом, решающей стала парная игра, где Джоковичу и Филипу Крайиновичу понадобились тай-брейки, чтобы обыграть Раонича и Шаповалова со счетом 7:5, 7:6.

Кубок АТР, Группа А, 1 раунд

Сербия - Канада - 2:1

Джокович - Шаповалов - 7:5, 7:5

Раонич - Лайович - 6:3, 6:4

Джокович/Крайинович - Раонич/Шаповалов - 7:5, 7:6.

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Теги: ATP Cup, Сербия, Канада, Новак Джокович
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