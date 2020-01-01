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Италия обыграла Австрию в матче Группы С Кубка АТР

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Маттео Береттини
Маттео Береттини
Getty Images

Сборная Италии со счетом 2:1 обыграла команду Австрии в первом туре группы С Кубка ATP в австралийском Мельбурне.

В первом матче встретились лидеры команд третья ракетка мира Доминик Тим и десятый номер мирового рейтинга Маттео Береттини. Первый сет итальянец выиграл практически без проблем со счетом 6:2. Во втором Тим отыграл немного лучше, однако победа все равно была  за Береттини — 6:4. Итальянец подал пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти против двух эйсов и единственного брейк-пойнта у третьей ракетки мира.

Во второй игре Деннис Новак, который занимает сотую строчку мирового рейтинга, неожиданно легко обыграл 17-ю ракетку мира Фабио Фоньини в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. На счету Новака два эйса и четыре выигранных брейк-пойнта из десяти против трех эйсов и единственного брейк-пойнта у Фоньини.

Судьба матча решалась в парной игре, которую выиграли Береттини и Фоньини. Первый сет итальянцы забрали со счетом 6:1, а во втором Тим и Новак смогли выиграть четыре гейма.

Кубок АТР, группа С, 1 тур

Италия - Австрия - 1:2

Береттини - Тим - 6:2, 6:4

Новак - Фоньини - 6:3, 6:2

Береттини/Фоньини - Новак/Тим - 6:1, 6:4

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Теги: ATP Cup, Италия, Австрия, Доминик Тим
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