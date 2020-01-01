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Костюк: Не сильно почувствовала, что две недели не тренировалась

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Украинка прокомментировала свой первый матч на турнире WTA в Мельбурне.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась впечатлениями от своего старта на турнире WTA Yara Walley Classic в парном разряде.

В первом раунде Костюк в паре с белоруской Александрой Соснович в трех сетах обыграла Эйшу Мухаммад и Джессику Пегулу из США.

"Сегодня у меня был парный матч и я не сильно почувствовала, что две недели не тренировалась. Моя напарница, Александра Саснович, не сидела на строгом карантине, как и наши соперницы. Я, если честно, думала, что мы вообще проиграем, ожидала сложный матч. Но Саша мне очень сильно помогает всегда, у нас получается такой сбалансированный тандем. Я бы не сказала, что сильно потеряла форму или что я не чувствую половины ударов, хотя потеря качества игры, конечно, есть, сказывается эта двухнедельная пропасть без тренировок" - приводит слова Костюк Большой теннис Украины.

Во втором раунде Костюк и Соснович сыграют против китаянок Сю Йифань и Ян Чжаосюань, обыгравших черногорско-итальянскую пару Данка Ковинич — Ясмин Паолини.

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Теги: WTA, Марта Костюк
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