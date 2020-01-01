Стаховский: Мое состояние — какое-то предклиническое

Украинский теннисист прокомментировал старт турнира ATP в Мельбурне.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал старт турнира ATP Great Ocean Road Open в Мельбурне.

В матче первого круга Стаховский в трех сетах обыграл россиянина Романа Сафиуллина со счетом 6:7, 6:4, 6:3.

«Играть первый матч после карантина было тяжело, очень. Состояние какое-то предклиническое, я бы сказал. Физически было трудно, твоё тело просто не может это делать, слишком трудно вот так с нуля и сразу играть, бегать, находиться в стрессе на протяжении двух часов. После двух недель тело немножко залежалось» - приводил слова Стаховского Большой теннис Украины.

Во втором круге Great Ocean Road Open Стаховский сыграет против шестого номера посева, американца Райли Опелки.