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Испания всухую обыграла Австралию в матче группы В Кубка ATP

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В Мельбурне стартовал турнир 12 сильнейших национальных сборных.
Пабло Карреньо Буста и Марсель Граноллерс
Пабло Карреньо Буста и Марсель Граноллерс
Getty Images

Сборная Испании без своего лидер Рафаэля Надаля всухую обыграла Австралию в первом матче группы В Кубка ATP.

Австралийцы на Род Лэйвер-Арене смогли выиграть лишь один сет — Алекс де Минор забрал первую партию в матче против Робертро Баутисты Агута со счетом 6:4. Однако испанец с таким же счетом выиграл второй и третий сеты. Не помогли австралийскому теннисисту девять поданных эйсов против четырех у Баутисты Агута и 12 отыгранных брейк-пойнтов из 17 при 2 из 6 у испанца.

Во второй встрече Пабло Карреньо Буста практически не оставил шансов Джону Миллмэну, которого обыграл в двух сетах со счетом 6:2, 6:4. Карреньо Буст подал пять эйсов против четырех у Миллмэна и отыграл один брейк-пойнт из двух при трех из семи у австралийского теннисиста.

А в парном матче после победы Карреньо Бусты и Марселя Граноллерса над Джоном Пирсом и Люком Сэвиллом в первом сете со счетом 6:4, второй сет австралийцам удалось перевести на тай-брейк, однако там сильнее оказались испанцы — 7:5.

Кубок АТР, Группа В, 1 раунд

Испания — Австралия — 3:0

Баутиста Агут — Де Минор — 4:6, 6:4, 6:4

Карреньо Буста — Миллмэн — 6:2, 6:4

Карреньо Буста/Граноллерс — Пирс/Сэвилл — 6:4, 7:5

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Теги: ATP Cup, Испания, Австралия, Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста
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