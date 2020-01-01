Федерер вернетеся в Тур в начале марта

Швейцарский теннисист не играл более года из-за травмы колена.

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер вернется в АТР Tour на турнире Qatar Open в Дохе с 8 по 13 марта, сообщает SRF.

По словам Федерера, выступление на Australian Open было бы слишком ранним для его колена, а турнир в Дохе идеально подходит для возвращения — меньше стресс для организма, при этом нужно сыграть пять матчей за пять дней.

«После Дохи планирую сыграть еще один турнир на грунте, а потом — готовиться к Халле, Уимблдону и Олмипийским играм», - поделился своими планами Федерер.

Турнир в Дохе станет для Федерера первым с Australian Open-2020. В прошлом году швейцарец перенес две операции на колене. Ранее швейцарец трижды становился чемпионом Qatar Open — в 2005, 2006 и 2011 годах.