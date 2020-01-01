Стаховский обыграл россиянина на турнире в Мельбурне

Украинец выиграл первый матч после карантина.

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире ATP в Мельбурне (Австралия).

На “Great Ocean Road Open“ украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP).



Great Ocean Road Open. Первый круг

Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3



В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).