Стаховский обыграл россиянина на турнире в Мельбурне
Украинец выиграл первый матч после карантина.
Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире ATP в Мельбурне (Австралия).
На “Great Ocean Road Open“ украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP).
Great Ocean Road Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3
В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).
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