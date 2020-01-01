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Стаховский обыграл россиянина на турнире в Мельбурне

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Украинец выиграл первый матч после карантина.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский с победы стартовал на турнире ATP в Мельбурне (Австралия). 

 На “Great Ocean Road Open“ украинец совершил камбэк в матче первого круга против россиянина Романа Сафиуллина (№182 ATP). 
 
Great Ocean Road Open. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Роман Сафиуллин (Россия) – 6:7(5), 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США (№40 ATP).

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Теги: Сергей Стаховский, ATP
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