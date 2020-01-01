Костюк победила в первом матче после выхода из карантина

Украинка вышла во второй раунд парного турнира.

Марта Костюк вышла во второй раунд парного турнира Yarra Valley Classic в австралийском Мельбурне.



В поединке парного разряда на турнире WTA 500 в Мельбурне 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси одолела американский тандем Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.



Мельбурн. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Александра Саснович – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:2, 3:6, 10-8



В следующем раунде Костюк и Саснович сыграют против шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Чжаосюань Ян.

Напомним, что другой украинке, Людмиле Киченок, этот этап пройти не удалось. Их дуэт с латвийкой Еленой Остапенко не сумел обойти представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макнелли.