Переключиться на мобильную версию

Костюк победила в первом матче после выхода из карантина

Комментариев: 0
Украинка вышла во второй раунд парного турнира.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Марта Костюк вышла во второй раунд парного турнира Yarra Valley Classic в австралийском Мельбурне.
 
В поединке парного разряда на турнире WTA 500 в Мельбурне 18-летняя украинка в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси одолела американский тандем Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула.
 
Мельбурн. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Александра Саснович – Эйжа Мухаммад / Джессика Пегула – 6:2, 3:6, 10-8
 
В следующем раунде Костюк и Саснович сыграют против шестых сеяных китаянок Сюй Ифань и Чжаосюань Ян.

Напомним, что другой украинке, Людмиле Киченок, этот этап пройти не удалось. Их дуэт с латвийкой Еленой Остапенко не сумел обойти представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макнелли.

Поделись:
Теги: WTA, Марта Костюк, Александра Саснович
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь