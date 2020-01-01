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Дуэт Киченок и Остапенко вылетел из Yarra Valley Classic

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Теннисисткам не удалось победить соперниц из США.
Остапенко и Киченок
Остапенко и Киченок
Getty Images

В Мельбурне проходит турнир Yarra Valley Classic. В первом круге парного разряда дуэт в составе украинки Людмилы Киченок и латвийки Елены Остапенко не сумел обойти представительниц США Кори Гауфф и Кэти Макнелли.

Матч продлился 68 минут, в течение которых украинско-латвийский дуэт ни разу не подал навылет, против четырех эйсов у соперниц/

Мельбурн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Кори Гауфф / Кэти Макнелли – 3:6, 4:6

Известно, что первую совместную игру Киченок и Остапенко провели в сентябре 2019 года.

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Теги: Yarra Valley Classic, WTA, Елена Остапенко, Людмила Киченок
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