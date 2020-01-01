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Андрееску отложила триумфальное возвращение

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Спортсменка не будет участвовать в Grampians Trophy.
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
Getty Images

Канадская теннисистка, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску, пропустившая весь прошлый год, отложила возвращение в большой теннис.

Спортсменка должна была поучаствовать в турнире WTA в Мельбурне Grampians Trophy, организованном для теннисисток, прошедших строгий карантин, но все решила отказаться от выступления ради лучшей подготовки к Australian Open.

Теперь на месте Андрееску находится Мария Саккари, а место Саккари заняла Оксана Калашникова.

Отметим, что в этом турнире также поучаствует украинская теннисистка Марта Костюк.

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Теги: Grampians Trophy, WTA, Бьянка Андрееску
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