Андрееску отложила триумфальное возвращение

Спортсменка не будет участвовать в Grampians Trophy.

Канадская теннисистка, чемпионка US Open-2019 Бьянка Андрееску, пропустившая весь прошлый год, отложила возвращение в большой теннис.

Спортсменка должна была поучаствовать в турнире WTA в Мельбурне Grampians Trophy, организованном для теннисисток, прошедших строгий карантин, но все решила отказаться от выступления ради лучшей подготовки к Australian Open.

Теперь на месте Андрееску находится Мария Саккари, а место Саккари заняла Оксана Калашникова.

Отметим, что в этом турнире также поучаствует украинская теннисистка Марта Костюк.