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Надаль пропустит первый матч ATP Cup

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Вторая ракетка мира сообщила о проблемах с поясницей.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

20-кратный чемпион “Больших шлемов“ Рафаэль Надаль не сыграет сегодня на ATP Cup из-за проблем с поясницей. Такое решение он принял вместе со сборной Испании и своей командой.

Об этом он написал в своем Twitter.

“Надеюсь, мне станет лучше к четвергу. У нас сильная команда, вперед Пабло Каррено-Буста, Роберто Баутиста-Агут и Марсель Гранольерс“, - сообщил спортсмен.

Испанцы дебютируют на турнире матчами против австралийцев. Лидер команды должен был встретиться с Алексом Де Минором в одиночном разряде.

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Теги: Рафаэль Надаль, ATP, ATP Cup
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