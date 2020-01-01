Надаль пропустит первый матч ATP Cup

Вторая ракетка мира сообщила о проблемах с поясницей.

20-кратный чемпион “Больших шлемов“ Рафаэль Надаль не сыграет сегодня на ATP Cup из-за проблем с поясницей. Такое решение он принял вместе со сборной Испании и своей командой.

Об этом он написал в своем Twitter.

“Надеюсь, мне станет лучше к четвергу. У нас сильная команда, вперед Пабло Каррено-Буста, Роберто Баутиста-Агут и Марсель Гранольерс“, - сообщил спортсмен.

Испанцы дебютируют на турнире матчами против австралийцев. Лидер команды должен был встретиться с Алексом Де Минором в одиночном разряде.