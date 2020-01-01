Свитолина: Я знакома со стилем игры Остапенко

Первая ракетка Украины готова к игре с латвийкой.

В среду, 3 февраля, состоится поединок 1/8 финала турнира в Мельбурне между первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Украинка поделилась ожиданиями от предстоящей игры.

“Я еще не просматривала нашу последнюю игру. Завтра я не играю, так что у меня будет день для подготовки, чтобы обсудить все с тренером и составить план. Но в целом я знакома со стилем игры Остапенко и чего от нее ожидать, у нее достаточно плоские удары“.

Также Свитолина высказался о подготовке к Открытому чемпионату Австралии.

“Когда сразу играешь с соперницами посложнее, то это быстрее ставит тебя в игровую колею. На Большом Шлеме всегда больше давления, это не то же самое, что и на других турнирах. Так что сейчас лучше играть с сильными соперницами и пытаться показать все в сложных ситуациях“, - приводит слова Свитолиной Большой теннис Украины.

Напомним, Свитолина в 1/16 финала турнира обыграла представительницу Германии Андреа Петкович (6:1, 6:4). Предлалагаем вам посмотреть обзор поединка.