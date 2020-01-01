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Свитолина - о победе над Петкович: Это был волнующий старт турнира

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Украинка прокомментировала свою победу над Андреа Петкович на турнире в Мельбурне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что матчи в Абу-Даби помогли ей быстрее войти в игру против Петкович в Мельбурне и добыть уверенную победу.

"Это был волнующий старт турнира. Я знала, что Петкович уже одержала здесь одну победу, поэтому я понимала, что должна с самого начала матча быть максимально готовой к игре, -

Думаю, что пара матчей, которые я провела в Абу-Даби, помогли мне сегодня сразу же войти в игру, я показала сильный старт. Я хорошо пробивала по мячу, довольно хорошо двигалась.

Если подвести итоги, то я отыграла надежно весь матч и я счастлива, что оформила победу в двух сетах", - передает слова Свитолиной во время пресс-конференции wtatennis

Смотрите также обзор матча Свитолина - Петкович.

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Теги: Элина Свитолина, Мельбурн
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