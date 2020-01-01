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Молчанов стал чемпионом Челленджера в Турции в парном разряде

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Денис Молчанов стал первым представителем Украины, выигравшим в этом году титул в парах .
Денис Молчанов
Денис Молчанов
btu.org.ua

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник из Казахстана Александр Недовесов стали чемпионами турнира серии ATP Challenger в турецкой Анталье.

В финале украинско-казахстанская пара играла против Луиса Давида Мартинеса из Венесуэлы и испанца Давида Веги Эрнандеса.

Первый сет Молчанов с напарником проиграл со счетом 3:6, а во втором они смогли отыграться, выиграть со счетом 6:4 и перевести игру в третий сет. В решающей партии Молчанов и Недовесов несколько раз были близки к тому, чтобы выиграть, но Мартинес и Вега Эрнандес отыгрывались. Лишь при счете 17:16 украинско-казахстанская пара смогла выиграть подачу соперников и установить окончательный счет в сете 18:16.

Молчанов и Недовесов подали единственный эйс в этом матче и выиграли два брейк-пойнта из восьми, однако допустили четыре двойные ошибки против одной у Мартинеса и Веги Эрнандеса.

Напоминаем, что сегодня украинец Илья Марченко выбыл из розыгрыша Челленджера АТР во французском  Кимпере.

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Теги: ATP, Челленджер, Денис Молчанов, пары
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