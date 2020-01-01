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Надаль: Австралия — лучший в мире пример борьбы с коронавирусом

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Испанец готовится к турниру АТР, который пройдет со 2 по 6 февраля.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высоко оценил меры по борьбе с коронавирусом в Австралии.

По мнению Надаля, в борьбе с пандемией коронавируса Австралия показала себе лучше всех в мире.

«Я хочу поздравить страну с отличной работой по сдерживанию вируса. Это один из лучших в мире примеров того, как поступать в такой ситуации. Мы очень ценим усилия, которые приложили страна и Tennis Australia для того, чтобы мы могли здесь играть», - приводит слова экс-первой ракетки мира официальный сайт АТР.

Сейчас Надаль вместе с командой Испании готовится к турниру ATP Cup для 12 национальных команд, который пройдет в Мельбурне со 2 по 6 февраля.     

Ранее успехи Австралии в борьбе с Коронавирусом отметил первая ракетка Украины Сергей Стаховский. 

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Теги: коронавирус, Австралия, Рафаэль Надаль, ATP
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