Надаль: Австралия — лучший в мире пример борьбы с коронавирусом

Испанец готовится к турниру АТР, который пройдет со 2 по 6 февраля.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высоко оценил меры по борьбе с коронавирусом в Австралии.

По мнению Надаля, в борьбе с пандемией коронавируса Австралия показала себе лучше всех в мире.

«Я хочу поздравить страну с отличной работой по сдерживанию вируса. Это один из лучших в мире примеров того, как поступать в такой ситуации. Мы очень ценим усилия, которые приложили страна и Tennis Australia для того, чтобы мы могли здесь играть», - приводит слова экс-первой ракетки мира официальный сайт АТР.

Сейчас Надаль вместе с командой Испании готовится к турниру ATP Cup для 12 национальных команд, который пройдет в Мельбурне со 2 по 6 февраля.

Ранее успехи Австралии в борьбе с Коронавирусом отметил первая ракетка Украины Сергей Стаховский.