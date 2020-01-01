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Марченко проиграл в первом круге Челленджера в Кимпере

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Илья Марченко уступил французу Тристану Ламазану.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко выбыл из турнира серии ATP Challenger во французском Кимпере.

В первом раунде Марченко не смог обыграть француза Тристана Ламазана, проиграв ему в трех сетах со счетом 0:6, 6:4, 6:7.

На счету украинца — три эйса против шести у его оппонента. Также Марченко отыграл девять из 13 брейк-пойнтов на своих подачах против пяти из семи у Ламазана.

Напоминаем, что сегодня украинка Леся Цуренко также уступила в первом раунде турнира WTA в Мельбурне.

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Теги: ATP, Челленджер, Илья Марченко
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