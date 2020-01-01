Киченок и Бондаренко выбыли из турнира Gippsland Trophy в парном разряде

Украинская пара в 1/33 финала уступила австралийкам Аяве и Шарме.

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Надежда Киченок выбыли из розыгрыша турнира WTA Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне в парном разряде.

В 1/32 финала Бондаренко и Киченок уступили австралийской паре Дестени Аява — Астра Шарма в трех сетах со счетом 4:6, 6:4, 7:10. В третьем сете украинки вели 5:3, однако затем проиграли семь геймов из девяти.

Бондаренко и Киченок подали четыре эйса, однако выиграли лишь один брейк-пойнт из шести на своих подачах.

Напоминаем, что также из Gippsland Trophy в первом раунде выбыла Леся Цуренко, играшая в одиночном разряде.