Цуренко - Саснович: обзор матча первого круга турнира в Мельбурне

Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла на старте турнира.

Леся Цуренко Getty Images

В воскресенье, 31 января, украинка Леся Цуренко уступила сопернице из Беларуси Александре Саснович в первом круге турнира в Мельбурне Gippsland Trophy.

Наша теннисистка одержала преимущество над соперницей только в первом сете, два последних остались за ее соперницей, обеспечив победу.

Обзор матча Цуренко - Саснович:

Gippsland Trophy WTA500, первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) 6-3, 4-6, 4-6