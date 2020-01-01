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Цуренко - Саснович: обзор матча первого круга турнира в Мельбурне

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Украинская теннисистка Леся Цуренко проиграла на старте турнира.

Леся Цуренко
Леся Цуренко
Getty Images

В воскресенье, 31 января, украинка Леся Цуренко уступила сопернице из Беларуси Александре Саснович в первом круге турнира в Мельбурне Gippsland Trophy.

Наша теннисистка одержала преимущество над соперницей только в первом сете, два последних остались за ее соперницей, обеспечив победу.

Обзор матча Цуренко - Саснович:

Gippsland Trophy WTA500, первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) 6-3, 4-6, 4-6

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Теги: Леся Цуренко, Александра Саснович, Gippsland Trophy WTA500
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