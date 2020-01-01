Цуренко зачехлила ракетку на старте турнира Gippsland Trophy в Мельбурне

Украинка уступила представительнице Беларуси в трех сетах.

Украинская теннисистка Леся Цуренко уступила белоруске Александре Саснович в матче первого круга турнира WTA 500 в австралийском Мельбурне.

Поединок продолжался около двух часов. Украинка выиграла первый сет со счетом 6:3, а во втором вела 4:0, но затем отдала инициативу сопернице и уступила 4:6. В решающей партии сильнее оказалась представительница Беларуси — 6:4.

Матч продлился 128 минут, в течение которых Цуренко не подала ни одного эйса в отличие от четырех у соперницы. При этом, украинка семь раз допустила двойную ошибку против шести у Саснович.

Также Цуренко реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов, тогда как у Саснович восемь из тринадцати.

Первый круг

Леся Цуренко (Украина) - Александра Саснович (Беларусь) 6-3, 4-6, 4-6

Стоит отметить, что со второго круга на турнире в Мельбурне стартует Элина Свитолина, которая сыграет с победительницей пары Мартина Тревизан (Италия) — Андреа Петкович (Германия).