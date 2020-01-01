Australian Open пройдет при зрителях на трибунах

Власти штата Виктория разрешили пускать зрителей на первый мэйджор сезона.

Организаторы Australian Open получили разрешение властей штата Виктория на допуск зрителей на первый турнир Большого Шлема в сезоне, сообщает Большой тенис Украины со ссылкой на The Age.

По информации источника, в первые восемь дней на матчи Australian Open будут допускать 30 тысяч зрителей ежедневно — 15 тысяч на утреннюю сессию и столько же — на вечернюю. А на матчи решающей стадии допускать будут по 12,5 тысяч болельщиков ежедневно.

Всего, по прогнозам властей, в этом году Australian Open посетят около 390 тысяч зрителей — примерно вдвое меньше, чем обычно.

Напомним, что вчера в Аделаиде состоялся выставочный турнир с участием лидеров мирового тенниса.