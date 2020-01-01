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Australian Open пройдет при зрителях на трибунах

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Власти штата Виктория разрешили пускать зрителей на первый мэйджор сезона.
Род-Лэйвер-Арена
Род-Лэйвер-Арена
Getty Images

Организаторы Australian Open получили разрешение властей штата Виктория на допуск зрителей на первый турнир Большого Шлема в сезоне, сообщает Большой тенис Украины со ссылкой на The Age.

По информации источника, в первые восемь дней на матчи Australian Open будут допускать 30 тысяч зрителей ежедневно — 15 тысяч на утреннюю сессию и столько же — на вечернюю. А на матчи решающей стадии допускать будут по 12,5 тысяч болельщиков ежедневно.

Всего, по прогнозам властей, в этом году Australian Open посетят около 390 тысяч зрителей — примерно вдвое меньше, чем обычно.

Напомним, что вчера в Аделаиде состоялся выставочный турнир с участием лидеров мирового тенниса.  

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Теги: Australian Open, болельщики, зрители
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