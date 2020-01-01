Стаховский узнал первого соперника на турнире ATP в Мельбурне
Для украинца это будет первый матч в основе турнира АТР с февраля прошлого года.
Украинский теннисист Сергей Стаховский узнал имя своего первого соперника на турнире ATP Great Ocean Road Open в Мельбурне с 1 по 7 февраля.
В первом раунде Стаховский сыграет против российского теннисиста Романа Сафиуллина, которого в прошлом сезоне обыграл в рамках турнира ATP Challenger в Братиславе.
Для Сергея Стаховского это будет первая игра в основной сетке турнира АТР с февраля прошлого года.
В 1/32 финала победитель матча между Стаховским и Сафиуллиным сыграет против шестого номера посева, американского теннисиста Райли Опелки.
Напоминаем, что другой украинец Денис Молчанов сегодня впервые за год вышел в финал турнира АТР Челленджер в парном разряде.
Полная версия правил