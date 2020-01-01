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Стаховский узнал первого соперника на турнире ATP в Мельбурне

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Для украинца это будет первый матч в основе турнира АТР с февраля прошлого года.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
Getty Images

Украинский теннисист Сергей Стаховский узнал имя своего первого соперника на турнире ATP Great Ocean Road Open в Мельбурне с 1 по 7 февраля.

В первом раунде Стаховский сыграет против российского теннисиста Романа Сафиуллина, которого в прошлом сезоне обыграл в рамках турнира ATP Challenger в Братиславе.

Для Сергея Стаховского это будет первая игра в основной сетке турнира АТР с февраля прошлого года.

В 1/32 финала победитель матча между Стаховским и Сафиуллиным сыграет против шестого номера посева, американского теннисиста Райли Опелки.

Напоминаем, что другой украинец Денис Молчанов сегодня впервые за год вышел в финал турнира АТР Челленджер в парном разряде. 

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Теги: ATP, Сергей Стаховский
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