Молчанов впервые за год вышел в парный финал Челленджера ATP

Денис Молчанов и Александр Недовесов одержали победу в полуфинале турнира в Анталье.

Украинский теннисист Денис Молчанов и казахстанец Александр Недовесов обыграли филиппинца Трета Хьюи и нидерландца Сема Фербека в полуфинале турнира ATP Challenger в турецкой Анталье.

Матч длился немногим более часа. За это время украинско-казахстанский дуэт выиграл три брейк-пойнта и победил в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.

Соперники Молчанова и Недовесова по финалу определятся завтра в матче между венесуэльско-испанской парой Луис Мартинес — Давид Вега Эрнандес и победителями четвертьфинала между итальянцами Алессандро Джанесси — Луренцо Музетти и латиноамериканской парой Леонардо Майер (Аргенина) — Хуан Пабло Варильяс (Перу).

Финал турнира в Анталье стал первым для Молчанова парным финалом Челленджера за год. В прошлый раз украинец выходил в финал в январе прошлого года. Тот финал в австралийском Бендиго стал для Молчанова и его сербского напарника Николы Чачича победным.

Напоминаем, что сегодня украинская теннисистка Катарина Завацкая уступила в парном финале турнира ITF во Франции.