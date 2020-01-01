Завацкая уступила в финале турнира во Франции в парном разряде

Украинка с польской напарницей проиграли паре из Китая.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая и полька Паула Каня-Ходунь проиграли финальный матч турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне в парном разряде.

В финале украинско-польская пара играла против китаянок Лу Цзяцзин и Ю Сяоди. Завацкая и Каня-Ходунь смогли реализовать два брейк-пойнта, однако отдали четыре гейма на своих подачах.

Во втором сете украинка и полька проигрывали 2:5, после чего смогли выиграть два гейма подряд. Однако затем не смогли реализовать брейк-пойнт и в итоге уступили со счетом 3:6, 4:6.

Напоминаем, что для Катарины Завацкой это был первый в карьере финал профессионального турнира в парном разряде.