Надаль: Если не выиграю рекордный титул — не расстроюсь

Испанский теннисист близок к рекорду по количеству титулов на мэйджорах.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в случае победы на Australian Open станет рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого Шлема.

Однако, Надаль не расстроится, если не возьмет рекордный, 21 чемпионский титул.

"За свою теннисную карьеру я сделал больше, чем когда-либо мечтал и будет прекрасно выиграть еще один титул. Но я знаю, что это не сделает меня еще счастливее — это не давит на меня и я не одержим этим. Я просто иду своим путем и если смогу сделать это — чудесно, но если нет, то я все равно счастлив от всего того, что со мной случилось", - сказал Надаль в интервью CNN.

Напоминаем, что сегодня Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в выставочном турнире в австралийском Мельбурне.