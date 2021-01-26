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Надаль: Если не выиграю рекордный титул — не расстроюсь

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Испанский теннисист близок к рекорду по количеству титулов на мэйджорах.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в случае победы на Australian Open станет рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого Шлема.

Однако, Надаль не расстроится, если не возьмет рекордный, 21 чемпионский титул.

"За свою теннисную карьеру я сделал больше, чем когда-либо мечтал и будет прекрасно выиграть еще один титул. Но я знаю, что это не сделает меня еще счастливее — это не давит на меня и я не одержим этим. Я просто иду своим путем и если смогу сделать это — чудесно, но если нет, то я все равно счастлив от всего того, что со мной случилось", - сказал Надаль в интервью CNN.

Напоминаем, что сегодня Рафаэль Надаль обыграл Доминика Тима в выставочном турнире в австралийском Мельбурне. 

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Теги: Рафаэль Надаль, Australian Open, рекорд
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