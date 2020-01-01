Молчанов стал полуфиналистом Челленджера в Турции в парном разряде

Украинец и него напарник из Казахстана обыграли латиноамериканскую пару.

Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Александр Недовесов из Казахстана вышли в полуфинал турнира ATP Challenger в турецкой Анталье.

В четвертьфинале украинец и казахстанец обыграли Даниэля Элаи Галана из Колумбии и Эмилио Гомеса из Эквадора со счетом 6:3, 6:1. За время матча, который длился около часа, Молчанов с напарником взяли шесть брейк-пойнтов при двух у соперников.

В полуфинале Молчанов и Недовесов сыграют против филиппинца Трита Хью и нидерландского теннисиста Сема Фербека.

Ранее сообщалось о том, что украинец Илья Марченко на стадии четвертьфинала выбыл из турнира ATP во французском Кимпере.