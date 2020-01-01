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Марченко выбыл из Челленджера в Кимпере

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Украинский теннисист уступил французу Бонзи.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Украинский теннисист Илья Марченко выбыл из турнира ATP Challenger во французском Кимпере.

В четвертьфинальном матче Марченко играл против француза Бенжамена Бонзи. Перый сет украинец проигрывал 1:4, однако смог отыграться и победил на тайбрейке, взяв сетбол Бонзи — 7:6.

Однако второй и третий сет Марченко проиграл — 4:6, 4:6, выиграв лишь один брейк, в то время, как его французский оппонент — три.

Напоминаем, что сегодня также на стадии четвертьфинала выбыла из турнира во Франции украинская теннисистка Катарина Завацкая.

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Теги: Илья Марченко, ATP, Челленджер
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