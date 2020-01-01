Марченко выбыл из Челленджера в Кимпере
Украинский теннисист уступил французу Бонзи.
Украинский теннисист Илья Марченко выбыл из турнира ATP Challenger во французском Кимпере.
В четвертьфинальном матче Марченко играл против француза Бенжамена Бонзи. Перый сет украинец проигрывал 1:4, однако смог отыграться и победил на тайбрейке, взяв сетбол Бонзи — 7:6.
Однако второй и третий сет Марченко проиграл — 4:6, 4:6, выиграв лишь один брейк, в то время, как его французский оппонент — три.
Напоминаем, что сегодня также на стадии четвертьфинала выбыла из турнира во Франции украинская теннисистка Катарина Завацкая.
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