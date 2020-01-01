Надаль и Халеп выиграли первые матчи выставочного турнира в Мельбурне

Испанец обыграл Доминика Тима, а румынка — Эшли Барти.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль и румынка Симона Халеп одержали победы в первых матчах выставочного турнира A Day At The Drive, который проходит в австралийском Мельбурне.

Надаль обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. При чем спортсмену из Австрии не помогли даже шесть эйсов против двух у испанца. Тим проиграл оба своих брейк-пойнта, а Надаль выиграл два из четырех.

Халеп выиграла у австралийки Эшли Барти в трех сетах со счетом 3-6, 6-1, 10-8. Как и у муджин, проигравшая Барти сделала больше эйсов, чем ее соперница — три против одного. Однако, австралийка выиграла один брейк-пойнт из четырех, а румынка — два из трех.

Напоминаем, что в утренней сессии Серена Уильямс обыграла Наоми Осаку.