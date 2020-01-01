Уильямс победила Осаку в выставочном турнире в Мельбурне

Матч между американкой и японкой длился три сета.

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграл японку Наоми Осаку в матче выставочного турнира A Day At The Drive-2021, который проходит в Мельбурне.

Первый сет Уильямс выиграла со счетом 6:2, во втором сете с таким же счетом победила Осака. А в третьем сете соперницы сыграли 17 геймов, в которых победу одержала Уильямс со счетом 10:7.

Напоминаем, что Осака стала совладелицей сильнейшей женской футбольной команды США,