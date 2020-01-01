Киченок и Костюк сыграют в парном турнире в Мельбурне

Сегодня украинки узнали своих напарниц и первых соперниц.

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют в парном разряде на турнире Yarra Valley Classic, который пройдет в Мельбурне с 31 января по 6 февраля.

Костюк будет играть в паре с белорусской теннисисткой Александрой Саснович и первыми их соперницами станут американки Айша Мухаммад и Джессика Пегула.

А Людмиле Киченок в напарницы досталась теннисистка из Латвии Елена Остапенко. Им в 1/32 финала также предстоит сыграть против пары из США Кори Гауфф — Кэйти Макнелли.

Напоминаем, что Саснович сыграет против украинки Леси Цуренко в первом круге турнира Gippsland Trophy.