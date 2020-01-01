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Киченок и Костюк сыграют в парном турнире в Мельбурне

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Сегодня украинки узнали своих напарниц и первых соперниц.
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Людмила Киченок и Елена Остапенко
Getty Images

Украинские теннисистки Людмила Киченок и Марта Костюк сыграют в парном разряде на турнире Yarra Valley Classic, который пройдет в Мельбурне с 31 января по 6 февраля.

Костюк будет играть в паре с белорусской теннисисткой Александрой Саснович и первыми их соперницами станут американки Айша Мухаммад и Джессика Пегула.

А Людмиле Киченок в напарницы досталась теннисистка из Латвии Елена Остапенко. Им в 1/32 финала также предстоит сыграть против пары из США Кори Гауфф — Кэйти Макнелли.

Напоминаем, что Саснович сыграет против украинки Леси Цуренко в первом круге турнира Gippsland Trophy.

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Теги: Марта Костюк, Людмила Киченок, WTA
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