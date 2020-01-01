Завацкая зачехлила ракетку в четвертьфинале турнира в Андрезье-Бутеон

Украинская теннисистка проиграла 235 ракетке мира.

Украинка Катарина Завацкая потерпела разгромное поражение от Армони Тан в четвертьфинальном матче турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне.

Теннисистки провели на корте 55 минут игрового времени. Завацкая допустила две двойные ошибки, а в активе Тан три эйса при одной двойной ошибке, а также пять брейков за матч.



Француженка сравняла счет в противостояниях с Завацкой: в 2015 году Катарина обыграла соперницу в квалификации турнира ITF с призовым фондом $50,000 во французском Нанте.

Стоит также отметить, что Катарина находится на 119-е месте рейтинга WTA, в то время как ее сегодняшняя соперница занимает 235-й строчку.

ITF World Tennis Tour. Андрезье-Бутеон. 1/4 финала

Хармони Тан (Франция) — Катарина Завацкая (Украина, 4) 2:0 (6:0, 6:1)

Напомним, что украинские тенниситски Элина Свитолина и Леся Цуренко узнали имена соперниц на турнире WTA-500 с призовым фондом 447 520$ Gippsland Trophy.