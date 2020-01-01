Gippsland Trophy: Свитолина и Цуренко узнали имена соперниц
Турнир стартует в воскресенье, 31 января.
Состоялась жеребьевка турнира WTA-500 с призовым фондом 447 520$ Gippsland Trophy, стартующего послезавтра в Мельбурне.
В основной сетке соревнований сыграют две представительницы Украины - Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Первая ракетка Украины получила третий номер посева, поэтому пропускает первый раунд. Во втором круге она сыграет с победительницей матча Мартина Тревизан (Италия) – Андреа Петкович (Германия).
Леся Цуренко в первом круге сразится против Александры Саснович из Беларуси.
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