Завацкая впервые в карьере вышла в финал профессионального парного турнира

Катарина Завацкая стала финалисткой турнира ITF в Андрезье-Бутеоне.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вместе с полькой Паулой Каней-Ходунь вышла в финал турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне в парном разряде.

В полуфинале украинско-польская пара в двух сетах обыграла турецкую теннисистку Чаглу Буюкакчай и бельгийку Лару Салден. В первом сете Завацкая и Каня-Ходунь смогли отыграть сетбол, а во втором выиграли, проигрывая по ходу сета 2:4. Матч завершился со счетом 7:6, 6:4.

Для Завацкой финал турнира в Андрезье-Бутеоне стал первым в профессиональной карьере в парном разряде.

В финальном матче Завацкая и Каня-Ходунь сыграют против победительниц полуфинала между первыми номерами посева, румынско-немецкой парой Лаура-Йоана Паар — Юлия Вахачик и китаянками Лу Цзяцзин и Йоу Сяоди.

Напоминаем, что сегодня на турнире в Андрезье-Бутеоне Завацкая также прошла в четвертьфинал турнира в одиночном разряде.