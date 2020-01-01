Осака стала совладелицей американского футбольного клуба

Третья ракетка мира приобрела долю в команде North Carolina Courage .

Третья ракетка мира Наоми Осака стала совладелицей американского женского футбольного клуба North Carolina Courage, сообщает официальный Twitter-аккаунт команды.

Сумма инвестиций и размер доли, которую приобрела японская теннисистка, не называются. Сама японка на своей странице в Instagram сообщила о том, что приобрела долю в команде в рамках борьбы за равные права и возможности женщин.

«Я с гордостью сообщаю, что становлюсь совладелицей "North Carolina Courage". Я буду продолжать бороться за права и расширение возможностей для женщин», - написала Осака.

Команда North Carolina Courage - действующий чемпион NWSL, аналога MLS для женских команд.

Напоминаем, что Наоми Осака примет участие в турнире WTA в Мельбурне, который пройдет перед началом Australian Open.