Украинец Молчанов прошел во второй раунд Челленджера в Турции в парном разряде

Денис Молчанов в паре с теннисистом из Казахстана одержал победу над американцами.

Украинский теннисист Денис Молчанов в паре с казахстанцем Александром Недовесовым обыграл американскую пару в первом раунде турнира ATP Challenger в турецкой Анталье.

Для победы над Робертом Гелоуэем и Алексом Лоусоном Молчанову и Недовесову понадобилось около часа и два сета, за время которых украинско-казахстанская пара выиграла три брейк-пойнта и не отдала ни одного гейма на своих подачах. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2.

Во втором раунде Молчанов и Недовесов сыграют против колумбийца Даниэля Элаи Галана и эквадорца Эмилио Гомеса, который в первом матче обыграли словацко-египетский дуэт Йозеф Ковалик — Мохамед Сафват со счетом 4:6, 6:4, 10:8.

Напоминаем, что сегодня украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF во Франции.