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Завацкая вышла в четвертьфинал турнира в Андрезье-Бутеоне

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Для победы над Викторией Хименес украинке понадобились три сета.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в четвертьфинал турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне.

Во втором раунде турнира Завацкая в непростом матче смогла обыграть Викторию Хименес из Андорры. В трех сетах украинская теннисистка взяла семь брейк-пойнтов, отдала четыре гейма и победила со счетом 6:1, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале Завацкая сыграет против француженки Армони Тан, которая во втором раунде в двух сетах обыграла пятую сеяную Терезу Мартинцову из Чехии со счетом 6:4, 7:6.

Напоминаем, что вчера Катарина Завацкая также вышла в полуфинал турнира в Андрезье-Бутеоне в парном разряде.

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Теги: Катарина Завацкая, ITF
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