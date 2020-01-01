Украинский настольный теннис продолжает развиваться, несмотря на пандемию – SETKA CUP

Год пандемии COVID-19 негативно повлиял на карьеры профессиональных спортсменов и образ жизни любителей спорта. Для многих единственным способом поддерживать себя в форме остались пробежки и упражнения в ближайшем парке – при условии, что это не противоречит местным противоэпидемическим мерам.

Представителям негрупповых дисциплин – таких, как настольный теннис, – впрочем, повезло гораздо больше. Благодаря развитию онлайн-трансляций спортсмены не потеряли возможность регулярно тренироваться, участвовать в турнирах и при этом продолжать зарабатывать. По словам представителя крупнейшей в Украине платформы по развитию настольного тенниса SETKA CUP Дениса Калачевского, при должном уровне организации, технического оснащения залов и соблюдении карантинных мер тренировки и онлайн-турниры не несут никакой угрозы здоровью спортсменов и позволяют им поддерживать физическую форму.

Так, SETKA CUP, которая уже три года регулярно проводит соревнования и занимается популяризацией настольного тенниса в Украине, имеет три собственных тренировочных базы: в Киеве, Львове и Днепре. Все они оборудованы современными системами кондиционирования и вентиляции, а тренирующиеся там игроки проходят регулярные проверки состояния здоровья.

Для того, чтобы минимизировать влияние пандемии на развитие настольного тенниса в Украине, SETKA CUP усилила работу с различными медиаформатами. На их YouTube-канале регулярно выходят трансляции игр, обзоры лучших игровых моментов и интервью с теннисистами. За год существования канала количество ежемесячных просмотров достигло 50 тысяч, что можно назвать хорошим результатом для не самого мейнстримного вида спорта. Совсем недавно видео стали сопровождаться субтитрами на английском языке, что привлекло аудиторию за пределами Украины и СНГ.

“Активная аудитория платформы – это более 550 рейтинговых спортсменов и пяти тысяч фанатов и любителей настольного тенниса, однако это далеко не предел”, – рассказывает Денис Калачевский. По его словам, этот вид спорта имеет огромный потенциал, особенно когда спортивная жизнь войдет в обычное русло. Тем более, что, в отличие от многих видов спорта, настольный теннис не требует больших затрат на экипировку, оборудование и аренду специальных залов.

Для создания современных условий для тренировок и состязаний в SETKA CUP отказались от аренды спортзалов и оборудовали три собственных базы – в том числе недавно открывшуюся локацию во Львове, состоящую из двух арен и позволяющую проводить турниры любого уровня.

Кроме того, спортсмены получают тренерскую и организационную поддержку, помощь с трансферами и фирменную экипировку. Это дает возможность поддерживать должный уровень мастерства кандидатам и мастерам спорта из разных регионов Украины.

При этом платформа остается открытой не только для профессиональных спортсменов, но и для игроков-любителей разной квалификации и возраста.

“Отдельное направление нашей работы – некоммерческие турниры для детей, – продолжает Денис Калачевский. – Так мы надеемся показать родителям, в особенности в маленьких городах, что настольный теннис может стать отличным занятием для их ребенка. Пока что в регионах, как правило, нет качественных условий для детских тренировок, но мы надеемся это изменить”.

“Наша цель – создать дружное сообщество для профессионалов и любителей настольного тенниса, где они смогли бы знакомиться друг с другом, делиться новостями и обмениваться опытом”, – заявляют в SETKA CUP.

Український настільний теніс продовжує розвиватися, не дивлячись на пандемію – SETKA CUP

Рік пандемії COVID-19 негативно вплинув на кар'єру професійних спортсменів, а також спосіб життя любителів спорту. Для багатьох єдиним способом підтримувати свою фізичну форму стали біг і вправи на території найближчого парку – за умови, що це не суперечить місцевим протиепідемічним заходам.

Представникам негрупових дисциплін – таких, як настільний теніс, – пощастило набагато більше. Завдяки онлайн-трансляції матчів спортсмени не втратили можливість регулярно тренуватися, брати участь в турнірах і при цьому продовжувати отримувати дохід. За словами представника найбільшої в Україні платформи з розвитку настільного тенісу SETKA CUP Дениса Калачевського, при належному рівні організації, технічного оснащення залів і дотриманні карантинних заходів тренування й онлайн-турніри не несуть ніякої загрози здоров'ю спортсменів, а дозволяють підтримувати фізичну форму.

Так, SETKA CUP, яка вже три роки регулярно проводить змагання і займається популяризацією настільного тенісу в Україні, має три власні локації: в Києві, Львові та Дніпрі. Всі вони обладнані сучасними системами кондиціонування і вентиляції, а гравці, які там тренуються і виступають, проходять регулярні перевірки стану здоров'я.

Щоб мінімізувати вплив пандемії на розвиток настільного тенісу в Україні, SETKA CUP посилила роботу з різними медіаформати. На їхньому YouTube-каналі регулярно виходять трансляції матчів, огляди найкращих ігрових моментів та інтерв'ю з тенісистами. За рік існування каналу кількість щомісячних переглядів досягла 50 тисяч, що можна назвати хорошим результатом для не мейнстримного виду спорту. Нещодавно відео стали супроводжуватися англомовними субтитрами, що привернуло увагу шанувальників за межами України та СНД.

“Активна аудиторія платформи – це більше 550 рейтингових спортсменів і п'яти тисяч фанатів настільного тенісу“, – розповідає Денис Калачевський. За його словами, цей вид спорту має величезний потенціал, особливо коли спортивне життя повернеться до звичного ритму. Ба більше, на відміну від багатьох видів спорту, настільний теніс не вимагає великих витрат на екіпіровку, обладнання та оренду спеціальних залів.

Щоб створити сучасні умови для тренувань і змагань в SETKA CUP відмовилися від оренди спортзалів і обладнали три власні локації – одна з них нещодавно відкрилася у Львові та складається з двох арен, розміри яких дозволять проводити турніри будь-якого рівня.

Окрім того, спортсмени отримують тренерську й організаційну допомогу, допомогу з трансферами та фірмову екіпіровку. Це дає можливість підтримувати належний рівень майстерності українським кандидатам і майстрам спорту.

При цьому платформа залишається відкритою не тільки для професійних спортсменів, а й для гравців-аматорів різної кваліфікації та віку.

“Окремий напрям нашої роботи – некомерційні турніри для дітей, – продовжує Денис Калачевський. – Так ми сподіваємося показати батькам, особливо в маленьких містах, що настільний теніс може стати відмінним заняттям для їхніх дітей. Поки що в регіонах, як правило, немає якісних умов для дитячих тренувань, але ми сподіваємося це змінити“.

“Наша мета – створити дружню спільноту професіоналів і любителів настільного тенісу, де вони могли б знайомитися один з одним, ділитися новинами та обмінюватися досвідом“, – зазначають у SETKA CUP.

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