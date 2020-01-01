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Ястремская выбыла из заявки ближайшего турнира WTA

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Второй ракетке Украины не разрешили возобновить свои выступления.
Ястремская выбыла из заявки ближайшего турнира WTA

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с турнира серии WTA 500 в Австралии, который должен пройти 3-7 февраля. В турнире должны были принять участие теннисистки, которые отбывают строгий карантин накануне Australian Open.

Об этом сообщает Большой теннис Украины.

Как известно, 24 ноября 2020 года Ястремская прошла внесоревновательную проверку. В лаборатории WADA в Монреале в пробах Ястремской выявили следы запрещенного вещества класса S1 местеролона, из-за чего была отстранена от соревнований.

На прошлой неделе Независимый трибунал отклонил ходатойство Даяны о прекращении ограничений.

В свою очередь теннисистка обратилась в Спортивный арбитражный суд с апелляцией.

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Теги: Даяна Ястремская, Теннис, WTA
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