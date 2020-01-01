Переключиться на мобильную версию

Завацкая вышла в полуфинал турнира в Андрезье-Бутеоне в парном разряде

Комментариев: 0
Украинская теннисистка и ее польская напарница выиграли два матча за день.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне в парном разряде.

Украинка, которая выступает в паре с польской теннисисткой Паулой Каней-Ходунь, сегодня выиграла два матча. В первом из них украинско-польский дуэт обыграл францухенку Амандин Эсс и бельгийку Кимберли Циммерманн в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Завацкая и Каня-Ходунь играли против латвийской теннисистки Дтианы Марцинкевичи и чилийки Даниэлы Сегель. В этом матче украинско-польская пара отдала больше геймов, чем в первом раунде, однако тоже победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинале Завацкая и Каня-Ходунь сыграют против турецкой теннисистка Чаглы Буюкакчай и бельгийки Лары Салден, которые обыграли француженок Диану Парри и Марго Йеролимо, и бельгийско-испанскую пару Мари Бенуа — Кристина Букса.

Ранее сообщалось о том, что экс-первая ракетка мира в парном разряде Николя Маю в конце года проведет турнир WTA.

Поделись:
Теги: ITF, Катарина Завацкая, пары
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь