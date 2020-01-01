Завацкая вышла в полуфинал турнира в Андрезье-Бутеоне в парном разряде

Украинская теннисистка и ее польская напарница выиграли два матча за день.

Украинская теннисистка Катарина Завацкая вышла в полуфинал турнира ITF во французском Андрезье-Бутеоне в парном разряде.

Украинка, которая выступает в паре с польской теннисисткой Паулой Каней-Ходунь, сегодня выиграла два матча. В первом из них украинско-польский дуэт обыграл францухенку Амандин Эсс и бельгийку Кимберли Циммерманн в двух сетах со счетом 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Завацкая и Каня-Ходунь играли против латвийской теннисистки Дтианы Марцинкевичи и чилийки Даниэлы Сегель. В этом матче украинско-польская пара отдала больше геймов, чем в первом раунде, однако тоже победила в двух сетах со счетом 6:2, 6:3.

В полуфинале Завацкая и Каня-Ходунь сыграют против турецкой теннисистка Чаглы Буюкакчай и бельгийки Лары Салден, которые обыграли француженок Диану Парри и Марго Йеролимо, и бельгийско-испанскую пару Мари Бенуа — Кристина Букса.

Ранее сообщалось о том, что экс-первая ракетка мира в парном разряде Николя Маю в конце года проведет турнир WTA.