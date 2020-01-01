Экс-первая ракетка мира проведет турнир WTA во Франции

Николя Маю стал директором турнира в Анже.

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Николя Маю организует турнир WTA во французском Анже.

В своем Twitter-аккаунте Маю написал о том, что новый турин получил название Open Angers Arena Loire и категорию WTA 125. Пройдет он в Лиможе с 6 по 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что перед Australian Open в Мельбурне пройдет турнир WTA, в котором сыграют украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко.