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Экс-первая ракетка мира проведет турнир WTA во Франции

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Николя Маю стал директором турнира в Анже.
Николя Маю
Николя Маю / Getty Images

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Николя Маю организует турнир WTA во французском Анже.

В своем Twitter-аккаунте Маю написал о том, что новый турин получил название Open Angers Arena Loire и категорию WTA 125. Пройдет он в Лиможе с 6 по 12 декабря.

Ранее сообщалось о том, что перед Australian Open в Мельбурне пройдет турнир WTA, в котором сыграют украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко.

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Теги: WTA, турнир, Николя Маю
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