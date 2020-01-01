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Маррей выступит на турнире ATP Challenger в Италии

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Экс-первая ракетка мира сыграет на турнире в Биелле.
Энди Маррей
Энди Маррей
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей выступит на турнире ATP Challenger в итальянской Биелле, сообщает в своем Twitter-аккаунте эксперт Дамиан Модлиньски.

Турнир в Биелле начнется 15 февраля и станет вторым подряд турниром серии Челленджер, который пройдет на этих крытых кортах с покрытием типа «хард».

Ранее сообщалось о том, что Маррей пропустит Australian Open из-за того, что не успеет пройти коронавирусный карантин.

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Теги: Энди Маррей, ATP, Челленджер
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