Маррей выступит на турнире ATP Challenger в Италии

Экс-первая ракетка мира сыграет на турнире в Биелле.

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей выступит на турнире ATP Challenger в итальянской Биелле, сообщает в своем Twitter-аккаунте эксперт Дамиан Модлиньски.

Турнир в Биелле начнется 15 февраля и станет вторым подряд турниром серии Челленджер, который пройдет на этих крытых кортах с покрытием типа «хард».

Ранее сообщалось о том, что Маррей пропустит Australian Open из-за того, что не успеет пройти коронавирусный карантин.